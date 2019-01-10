Erzurum Buz Tuttu
39 dakika önce
Erzurum'da hayat dondu.
Erzurum
'da hayat dondu.. Sıcaklık eksi 15 dereceye düştü
-Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 23 derece ölçüldü. -Gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 15'i gösterdi.
ERZURUM - Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düşen Erzurum adeta buz tuttu.
Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 15'i gösterdi. Sabah
saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı araçlar, akü takviyesi ile zorlukla çalıştırıldı.
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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