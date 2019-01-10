Son Dakika Haberleri: Erzurum Buz Tuttu: Eksi 23 Derece

Erzurum Buz Tuttu: Eksi 23 Derece

1 saat önce

Hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü Erzurum adeta buz tuttu.

Erzurum Buz Tuttu: Eksi 23 Derece, System.String[]
Hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştüğü Erzurum adeta buz tuttu.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 15'i gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı araçlar, akü takviyesiyle zorlukla çalıştırıldı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkilileri ve vatandaşları uyardı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:34 Kaynak: İHA

Sabah, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:05:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Buz Tuttu: Eksi 23 Derece
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]