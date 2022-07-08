Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nın en ağır kurbanlığı 'Şahin', fiyatı tam 65 bin lira

ERZURUM - Erzurum Canlı Hayvan Pazarının en ağır kurbanlığı olan 'Şahin' isimli boğa bir ton yüz kilosuyla ve 65 bin lira fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti. Araba fiyatıyla yarışan kurbanlık boğaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı olan, Erzurum Canlı Hayvan Pazarında, bir tonun üzerinde olan kilosuyla ve 65 bin lira fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken 'Şahin' isimli boğa araba fiyatlarıyla yarışıyor. Güzelliğiyle de vatandaşların ilgi odağı olan 3 yaşındaki kurbanlık tosuna yoğun talep var. Öte yandan canlı hayvan pazarının en ağır kurbanlığı olan 'Şahin' için satıcı ve alıcılar sıkı pazarlık yapıyor.

"65 bin lira istiyorum vatandaşlar istediğim fiyata yaklaşamıyor"

Meydanın en büyük hayvanının kendi boğası olduğunu belirten Faruk Koç, "Boğamın adı 'Şahin' bir ton yüz kilo ağırlığında fiyatını 65 bin lira olarak belirledim. Şuanda ilgilenen çok vatandaş var ama fiyatında anlaşamadığımız için alıcısı olmadı. İstediğim fiyata yaklaşamıyorlar. Pazarın en gözde hayvanı şuanda benim boğam şahindir. Meydanda görüldüğü üzere bundan daha büyük bir hayvan yok. Tekman'ın Çukuryayla köyünde 3 yıldır besliyorum" dedi.