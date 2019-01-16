Erzurum - Çat - Bingöl Karayolu Ulaşıma Kapandı: Araçlara 20 Saattir Geçiş İzni Verilmiyor
11 dakika önce
Erzurum - Çat - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı: Araçlara 20 saattir geçiş izni verilmiyorERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle dün 18: 00'da ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Bingöl karayolunda vatandaşların bekleyişi sürüyor.
Erzurum - Çat - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı: Araçlara 20 saattir geçiş izni verilmiyor
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle dün 18: 00'da ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Bingöl karayolunda vatandaşların bekleyişi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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