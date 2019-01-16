Son Dakika Haberleri: Erzurum - Çat - Bingöl Karayolu Ulaşıma Kapandı: Araçlara 20 Saattir Geçiş İzni Verilmiyor

Erzurum - Çat - Bingöl Karayolu Ulaşıma Kapandı: Araçlara 20 Saattir Geçiş İzni Verilmiyor

11 dakika önce

Erzurum - Çat - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı: Araçlara 20 saattir geçiş izni verilmiyorERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle dün 18: 00'da ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Bingöl karayolunda vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Erzurum - Çat - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı: Araçlara 20 saattir geçiş izni verilmiyor

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve fırtına sebebiyle dün 18: 00'da ulaşıma kapanan Erzurum-Çat-Bingöl karayolunda vatandaşların bekleyişi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

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