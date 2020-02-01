Erzurum çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

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Erzurum çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı
13 dakika önce
ERZURUM Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı (2)
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
ERZURUM Çığ altından 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı (2)
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