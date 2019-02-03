Son Dakika Haberleri: Erzurum Çılgın Milli Yüzücüler

Erzurum Çılgın Milli Yüzücüler

1 saat önce

Erzurum'da kampa giren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli sporcuları kampın son gününde vücut direncini artırmak için karda kulaç attı.

Erzurum'da kampa giren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli sporcuları kampın son gününde vücut direncini artırmak için karda kulaç attı.

Erzurum merkez Palandöken ilçesinde deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki 21 günlük kampları sona eren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli yüzücüleri, finali karda yüzerek yaptı. Kaldıkları Kayakla Atlama Kule Oteli'nde piste çıkan milli yüzücüler eşofmanlarını çıkarıp karda kulaç atmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi bulduğu atlama kuleleri önünde yaklaşık 10 dakika karda kalan sporcular, Final böyle yapılır dediler. Sporcular, şort ve mayoları ile birilikte girdileri karda zaman zaman zor anlar yaşasalarda unutulmaz bir gün yaşadılar.

Vücut direncini artırmak için hocaları ile birlikte böyle bir karar verdiklerini söyleyen milli yüzücü Şire Nur Eroğlu (14), Mersin'de yaşıyoruz. Erzurum'a yüksek irtifa kamp için geldik. Burayı çok sevdik. Karlar içinde bir şehir. Tesisler çok güzeldi. Kampın sonunda böyle bir final yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımla kayak pistinin varış tarafına çıkıp buradan aşağı indik. Hava güneşli ve güzeldi. Ala vücudumuz kara değince kısa sürede adeta uyuştu. Zor ama o kadarda eğlenceliydi. Ben ve arkadaşlarım ilk kez kara maoyalarımız ile girdik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Kaslarımız için de iyi oldu diye konuştu.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme ve Milil Takım Antenörü Volkan Burak Tuncil ise, 21 günlük yükselti kampı için Erzurum'a geldik. Önümüzdeki günlürde yapılacak olan Avrupa ve Dünya şampiyonalarına çok iyi hazırlandık. Sporcuların vücut dirençlerini artırmaları ve birazda eğlenmeleri için kara girdiler. Yaklaşık 19 gündür buradayız. Sporcular ve biz teknik ekip hiçlir hastalık yaşamadık. Mersin'de ayda bir hastalık olurdu. Buradan son derece sağlıklı bir şekilde geri dönüyoruz. Kar sporcuların vücutlarını zımba gibi yaparken kasları da sertleştiriyor dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

Mersin, Spor
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