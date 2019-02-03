Erzurum Çılgın Milli Yüzücüler
1 saat önce
Erzurum'da kampa giren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli sporcuları kampın son gününde vücut direncini artırmak için karda kulaç attı.
Erzurum
'da kampa giren TED Mersin
Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli sporcuları kampın son gününde vücut direncini artırmak için karda kulaç attı.
Erzurum merkez Palandöken
ilçesinde deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki 21 günlük kampları sona eren TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme Takımının milli yüzücüleri, finali karda yüzerek yaptı. Kaldıkları Kayakla Atlama Kule Oteli'nde piste çıkan milli yüzücüler eşofmanlarını çıkarıp karda kulaç atmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi bulduğu atlama kuleleri önünde yaklaşık 10 dakika karda kalan sporcular, Final böyle yapılır dediler. Sporcular, şort ve mayoları ile birilikte girdileri karda zaman zaman zor anlar yaşasalarda unutulmaz bir gün yaşadılar.
Vücut direncini artırmak için hocaları ile birlikte böyle bir karar verdiklerini söyleyen milli yüzücü Şire Nur Eroğlu (14), Mersin'de yaşıyoruz. Erzurum'a yüksek irtifa kamp için geldik. Burayı çok sevdik. Karlar içinde bir şehir. Tesisler çok güzeldi. Kampın sonunda böyle bir final yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımla kayak pistinin varış tarafına çıkıp buradan aşağı indik. Hava güneşli ve güzeldi. Ala vücudumuz kara değince kısa sürede adeta uyuştu. Zor ama o kadarda eğlenceliydi. Ben ve arkadaşlarım ilk kez kara maoyalarımız ile girdik. Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Kaslarımız için de iyi oldu diye konuştu.
TED Mersin Koleji Spor Kulübü Yüzme ve Milil Takım Antenörü Volkan Burak Tuncil ise, 21 günlük yükselti kampı için Erzurum'a geldik. Önümüzdeki günlürde yapılacak olan Avrupa
ve Dünya şampiyonalarına çok iyi hazırlandık. Sporcuların vücut dirençlerini artırmaları ve birazda eğlenmeleri için kara girdiler. Yaklaşık 19 gündür buradayız. Sporcular ve biz teknik ekip hiçlir hastalık yaşamadık. Mersin'de ayda bir hastalık olurdu. Buradan son derece sağlıklı bir şekilde geri dönüyoruz. Kar sporcuların vücutlarını zımba gibi yaparken kasları da sertleştiriyor dedi
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:45 Kaynak: DHA
Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakıma Alındı
Karabük Üniversitesi Kendi Elektriğini Güneş Panelleri ile Üretiyor
Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu