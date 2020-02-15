Erzurum cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar - Son Dakika

Cirit atları üşümesin diye soba yakıyorlar

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışının ardından yaşanan Sibirya soğuklarında ciritciler, gözü gibi baktıkları atların üşümemesi için ahırları soba yakararak ısıtmaya çalışıyor.

Özelikle ısının geceleri sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü bölgede, yaban hayatının yanı sıra kümes ve ahırlarda beslenen bir çok hayvanı da olumsuz yönde etkiledi. Erzurum'da, ata sporu ciriti yaşatan kulüplerden biri olan Sancak Atlı Spor Kulübü'de sahip oldukları atların soğuktan etkilenmemesi için ahıra soba kurdu. Sobaları yakarak ahırların ısısını yükseltmeye çalışan kulüp yöneticileri, böylece atları soğuktan korumuş oluyor

Erzurum'un merkez Yakutiye İlçesinin Kombina Semti'ndeki Sancak Atlı Spor Kulübü Başkanı Saffet Fidan, ahırda sobanın dışında atların üzerine battaniye de örttüklerini söyledi. Atlara özellikle kış mevsiminde çok iyi bakılması gerektiğini söyleyen Fidan, "Atlarımızın sağlıklı olması lazım. Bu nedenle ahırda beslediğimiz atların üşümemesi için soba kurduk. Gece ve gündüz de sırtarından battaniyeyi eksik etmiyoruz. Geceleri bir görevli bulunduruyoruz. Sürekli sobayı ve atların üzerindeki battaniyeyi kontrol ediyor. Sobanın üzerinde kaynattığımız suyu atlara verdiğimiz soğuk su ile karıştırıp ılık olarak veriyoruz. Çünkü soğuk su atların sancılanmasına neden olur" diye konuştu.