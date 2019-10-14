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Erzurum ciritçilerden mehmetçiğe selam

2 saat önce

Ciritçilerden Mehmetçiğe selamAnkara'da yapılacak şampiyona için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren cirit takımları, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi.

Ciritçilerden Mehmetçiğe selam

Ankara'da yapılacak şampiyona için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren cirit takımları, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi. Antrenman öncesi sahanın ortasında toplanan ciritçiler, selam verdikleri Mehmetçiğe başarı diledi, dua etti.

Erzurum'daki Şah Dadaş ve Sancak Atlıspor Kulüpleri, Ankara'da yapılacak cirit şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında hafta sonu antrenman yapan ciritçiler, 9 Ekim 2019 günü sınırda terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçiğe de destek veriyor. Harekatı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe antrenman öncesi selam gönderen ciritçiler, zafer için dua ediyor. Ankara'da yapılacak şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen Şah Dadaş Atlıspor Kulübü Başkanı Erdem Kara, Antrenmana başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizi selamlıyoruz, onlara Erzurum'dan dualarımızı gönderiyoruz. Erzurum'dan tüm Türkiye ve dünyaya askerimizin yayında olduğumuzu bildiriyoruz. Biz askerlerimizle biriz, beraberiz. Bize ihtiyaç olduğu zaman sadece Şah Dadaş Kulübü değil, tüm kulüplerimizle canımızı seve seve vermeye hazırız dedi.

Erzurum ciritçilerden mehmetçiğe selam

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:01 Kaynak: DHA
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