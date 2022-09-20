Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından "savcı yok" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından "savcı yok" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

20.09.2022 19:56
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından "savcı yok" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "suç duyurusu 'savcı yok' denilerek kabul edilmedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan "suç duyurusu 'savcı yok' denilerek kabul edilmedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında "suç duyurusu 'savcı yok' denilerek kabul edilmedi" iddialarının yer aldığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum İYİ Parti İl Başkanlığınca, 'AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğu hakkında suç duyurusu savcı yok denilerek kabul edilmedi' şeklinde haber ve paylaşımlar yer aldı. İYİ Parti İl Başkanlığı görevlilerinin, avukatları eşliğinde şikayette bulunmak amacıyla 19 Eylül'de Erzurum Adliyesi Müracaat Savcılığına geldikleri, şikayete konu iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığımız terör bürosunun görev alanına girmesi nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosuna yönlendirme yapıldığı, büroda görevli Cumhuriyet Savcılarının izinli ve raporlu olmaları sebebiyle ilgililerin şikayet dilekçesi için Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönlendirildiği ancak İYİ Parti İl Başkanı ve avukatlarının dilekçelerini alıp adliye binasından ayrıldıkları anlaşılmıştır."

Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 'savcı yok' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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