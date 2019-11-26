Erzurum curling kadın milli takımı'nda hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar

Curling Kadın Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonası ve olimpiyatlar

İSVEÇ'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B klasmanında 2'inci olarak A klasmanına yükselen Kadın Milli Takımı'nda hedef, Dünya Şampiyonası ve Kış Olimpiyatları.

Curling sporuyla Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla tanışan Türkiye, bu spor dalındaki başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. 2011 oyunlarıyla birlikte oluşturulan kadın ve erkek milli takımları, 2014 yılından sonra düzenlenen şampiyonalarda başarı grafiğini hep yükseltti. Curling Kadın ve Erkek Milli takımları son olarak İsveç'in Helsingborg kentinde 16-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B Klasmanı maçlarına katıldı. Antrenörlüğünü Sadık Topaloğlu'nun yaptığı ve Dilşat Yıldız, Öznur Polat kardeşi Özlem Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever'den oluşan Kadın Milli Takımı, finalde İtalya'ya 5-21 mağlup oldu. B klasmanında gümüş madalya kazanan kadın milliler, bu başarısıyla Avrupa'da A klasmanına yükseldi. Şampiyonaya A klasmanına çıkma hedefiyle katılan Curling Erkek Milli Takımı ise 4'üncü oldu.

ÇİÇEKLERLE KARŞILADILAR

Curling Şampiyonası'nda 2'nci olarak tarihi bir başarı yakalayan kadın milli takımı ile 4'üncü olan erkek milli takımı antrenör ve sporcuları yurda döndü. Milli takımlar, Erzurum Havalimanı'nda Federasyon Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Şancı ve yöneticiler tarafından davul-zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Kadın milli takımı olarak gümüş madalya alarak Avrupa B klasmanında yerlerini aldıklarını söyleyen antrenör Sadık Topaloğlu, 13 Ocak'ta Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonası elemelerine katılacaklarını bildirdi. Topaloğlu, elemeleri geçerek Dünya Şampiyonası'na gitmeyi istediklerini ifade etti. Curling sporunun 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla başladığını hatırlatan Topaloğlu, "2014 yılından itibaren hemen her yıl katıldığımız şampiyonalarda hep madalya alıyoruz. Dünyada artık Türkiye olarak biz de varız diyebiliyoruz" dedi.

Kadın milli takımının kaptanı Dilşat Yıldız ise, "Bu şampiyonaya yaz kampından beri hazırlanıyoruz. Amacımız A klasmanına çıkmaktı. Bizim için iyi bir turnuva oldu. Hedefimiz şimdi dünya şampiyonası eleme maçları. Şimdi buna yönelik hazırlıklarımız devam edecek. Asıl hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek" diye konuştu.

Şampiyonada 4'üncü olarak A klasmanı hedefini yakalayamayan Erkek Milli Takımı'nın kaptanı Uğurcan Karagöz, ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Antrenör Ahmet Çelik ise aldıkları 4'üncülüğünde bir başarı olduğunu ifade ederek sporcuları kutladı.