Erzurum'da 1 kilogram bonzai ele geçirildi
1 saat önce
Erzurum'da Aşkale Uygulama Noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şahsın üzerinde 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
'da Aşkale
Uygulama Noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şahsın üzerinde 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
Olay bugün saat 14: 00 sıralarında Erzurum Aşkale Uygulama Noktasında gerçekleşti. Polis
ve Jandarma
'nın çalışmaları sonucunda bonzai taşıyan İ.K. isimli şahsın otobüs içerisinde olduğu tahmin edilerek araç durduruldu. İ.K. adlı vatandaş araçtan indirilerek arandı. Şahsın üzerinde şeffaf poşete konulmuş 1 kilogram bonzai isimli uyuşturucu madde çıktı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli İ.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
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