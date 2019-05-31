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Erzurum'da 1 kilogram bonzai ele geçirildi

1 saat önce

Erzurum'da Aşkale Uygulama Noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şahsın üzerinde 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Erzurum'da 1 kilogram bonzai ele geçirildi, System.String[]
Erzurum'da Aşkale Uygulama Noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şahsın üzerinde 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Olay bugün saat 14: 00 sıralarında Erzurum Aşkale Uygulama Noktasında gerçekleşti. Polis ve Jandarma'nın çalışmaları sonucunda bonzai taşıyan İ.K. isimli şahsın otobüs içerisinde olduğu tahmin edilerek araç durduruldu. İ.K. adlı vatandaş araçtan indirilerek arandı. Şahsın üzerinde şeffaf poşete konulmuş 1 kilogram bonzai isimli uyuşturucu madde çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli İ.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Aşkale, Erzurum, 3. Sayfa
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