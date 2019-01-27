Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 1 Ton 535 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzurum'da 1 Ton 535 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Erzurum'da 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi Ele geçirilen 1 ton 535 kilo, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru olduERZURUM - Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum'da 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi
Ele geçirilen 1 ton 535 kilo, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru oldu

ERZURUM - Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. 1 ton 535 kilo, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru oldu.
Jandarma ekiplerince 23 Ocak tarihinde Erzurum - Erzincan kara yolu üzeri Aşkale uygulama noktasında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan tırın 'zula' diye tabir edilen gizli bölmesinde 1 ton 535 kilo, eroin ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Tır sürücüsün sorgusunda verdiği ifade doğrultusunda bu işin organizatörü ve aynı şekilde suç şebekesinin lideri olduğu belirlenen bir şüphelide İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken yakalandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil, bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa
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