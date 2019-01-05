Erzurum'da 10 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Erzurum'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölüERZURUM - Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla geçidinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 araç birbirine girdi.
Erzurum
'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü
ERZURUM - Erzurum- Tortum
karayolu Güzelyayla
geçidinde buzlanma ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 10 araç birbirine girdi. 1 kişi olay yerinde öldü.
Olay saat 11: 25 sıralarında Tortum Güzelyayla geçidi arasında gerçekleşti. Artvin
istikametinden Erzurum istikametine doğru giden 08 K 9135 plakalı TIR'ın şoförü Muharrem Bayburtlu aracına zincir takmak için durduğu sırada Erzurum istikametinden gelen 23 HK 124 plakalı TIR yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Muharrem Bayburtlu'ya çarptı. Artvin Yusufeli
doğumlu 42 yaşında ki Muharrem Bayburtlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer istikametlerden gelen 10 araç da kazaya karışırken 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle Erzurum - Tortum yolunun bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
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