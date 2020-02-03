Erzurum'da 10 bin metrekarelik alana kurulan kütüphane açılışa gün sayıyor - Son Dakika

Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 bin metrekare alana yapılan İl Halk Kütüphanesi resmi açılış için gün sayıyor.

Kent merkezinde 10 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve 9 bin metrekare kapalı alanı bulunan İl Halk Kütüphanesi, sosyal donatılarıyla da öne çıkıyor.

Kütüphane oyun alanları, toplu çalışma ve bireysel çalışma salonlarının yanı sıra atölyeleri, sinema, konferans, bilgisayar salonlarıyla 7 gün, 24 saat hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yapımına başlanan İl Halk Kütüphanesi aynı zamanda arşivleme sistemini de bünyesinde barındırıyor.

Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak kütüphaneyi gezen Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yetkililerden çalışmalar bilgi aldı.

Memiş ve Sekmen, burada ders çalışan öğrencilerle de bir süre sohbet ederek, kütüphane hakkında fikirlerini aldı.

Vali Memiş, burada yaptığı açıklamada, geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesi adına yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı.

Kütüphane personelinden de vatandaşa karşı güler yüzlü olmalarını isteyen Memiş, şöyle konuştu:

"Bölgenin en büyük kütüphanesini ilimize kazandırdıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Burası bir bilgi yuvasıdır. Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek. Geleceğin bilim adamları buralardan yetişecek. Bu nedenle hiç kimseyi ötelemeden herkese nezaket kuralları içeresinde davranacağız."

Memiş ve Sekmen daha sonra yapımı devam eden Erzurum Müzesine giderek buradaki çalışmaları yerinde gördüler.