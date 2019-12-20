Erzurum'da 10 ev ile 1 ahır yandı - Son Dakika
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Erzurum'da 10 ev ile 1 ahır yandı

6 saat önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan yangında 10 ev ile 1 ahır yandı.

Erzurum'da 10 ev ile 1 ahır yandı, System.String[]

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan yangında 10 ev ile 1 ahır yandı.

İlçeye bağlı Dikyar Mahallesi'ndeki Mustafa ve Leyla Şahin çiftinin evinde, gece saatlerinde elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

Çiftin evden çıkarak kurtulduğu yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki yazlık olarak kullanılan ve kimsenin bulunmadığı 9 evin yanı sıra bir ahıra da sıçradı.

Yangına, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere, Oltu ve Tortum belediyelerine bağlı 17 itfaiye personeli, 6 itfaiye aracı, su tankeri ile müdahale etti.

Sağlık görevlilerinin de sevk edildiği yangını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile AFAD görevlileri de destek verdi.

Sabah saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarla söndürülen yangında Şahin çiftinin evinin de aralarında bulunduğu 10 ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yangın esnasında mahalleye gelerek, incelemelerde bulundu.

Yangının ardından AFAD ekipleri de yanan ahır ve evlerde hasar tespit çalışması yaptı.

Uzundere, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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