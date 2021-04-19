10 köy kar esaretinden kurtuluyor - Son Dakika

10 köy kar esaretinden kurtuluyor

ERZURUM - Erzurum'da ağır kış mevsimi şartlarıyla birlikte kış boyu ulaşıma kapanan 10 köy yolu havaların ısınmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açılıyor.

Erzurum'da kış mevsiminde kapanan Tekman ilçesi Turnagöl Mahallesi ile Çat ilçesi Budaklar Mahallesi arasındaki köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığından dolayı loderler ile çalışma yapılmazken devreye paletli dozerler girdi. Bu yolun açılması ile birlikte yaklaşık 10 köy aylar sonra Erzurum merkeze en yakın güzergah olan Gökoğlan güzergahını kullanabilecek.