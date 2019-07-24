Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "100. Yıl Yol Koşusu" yapılacak
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Erzurum'da "100. Yıl Yol Koşusu" yapılacak

47 dakika önce

Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla 10 kilometrelik koşu düzenleneceği bildirildi.

Erzurum'da
Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla 10 kilometrelik koşu düzenleneceği bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, 1. Dünya Savaşı sonrası tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusça girişilen savaşın önemli adımlarından birinin atıldığı Erzurum'da "Milli Mücadele 100. Yıl Yol Koşusu" organize edileceği belirtildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde 23 Temmuz 1919'da çalışmalarına başlayan tarihi Erzurum Kongresi'nin de ev sahibi olan kentin bu kez ülkenin her yerinden gelecek koşucuları ağırlayacağı anlatılan açıklamada, katılımcıların www.erzurumyolkosusu.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırabileceği koşunun 27 Temmuz cumartesi günü saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.
Açıklamada, startı Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan verilecek yol koşuya katılacak sporcuların, Cumhuriyet Caddesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Kavşağı, Kazım Karabekir Stadı güzergahından Buz Hokeyi Salonu'na kadar gidip aynı güzergahtan geri dönerek yarışı başladıkları noktada tamamlayacağı kaydedildi.
Yarışmada erkeklerde ve kadınlarda ilk üçe girenlere sırasıyla 3 altın, 2 altın ve 1 altın ödül verileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, yaş kategorilerinde ise 30-40, 40-50, 50-60 ve 60 yaş üzerinde de dereceye girenlere kupa verileceği aktarıldı.
Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:23 Kaynak: AA
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