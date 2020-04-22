Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği - Son Dakika
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Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği

7 saat önce

ERZURUM Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yaklaşık 1000 yıl önce kurulan vakıfların şartnamesinde yer alan yardım geleneği, sürdürülüyor.

Erzurum'da 1000 yıllık vakıf geleneği, System.String[]

ERZURUM Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yaklaşık 1000 yıl önce kurulan vakıfların şartnamesinde yer alan yardım geleneği, sürdürülüyor. Bölge Müdürü Cengiz Keskin, 273'ü Erzurum'da olmak üzere 7 ilde 1296 aileye ramazan dolayısıyla kuru gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.

Erzurum'da 1000 yıl önce kurulan vakıfların hayır şartları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yerine getiriliyor. Hacı Derviş Ağa, Tezkereci Ömer Ağa ve Tophaneli Haçı Mehmet Efendi vakıflarının hayır şartlarını yerine getiren Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından her ay düzenli olarak yardım edilen 1296 aileye ramazan için de kuru gıda kolisi dağıtıldı. Ailenin nüfusuna göre A, B, C grubu olarak hazırlanan ve içinde baklagil, kahvaltılık çeşitleri, çay, şeker, sıvı yağ ve helva olan koliler, kayıtlarda yer alan ailelerin evlerinin önüne bırakıldı.

Merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı ve Palandöken Yunusemre Mahallesi'nde yardım listesindeki 2 aileye gıda kolilerini teslim eden Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin, 273'ü Erzurum'da olmak üzere Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'da toplam 1296 aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yardımların her ay düzenli olarak yapıldığını hatırlatan Keskin, ramazan için gıda kolilerini teslim ettiklerini belirtti.

Vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek için bölge müdürlüğü sorumluluk alanında 212 yetim, öksüz ve engelliye yıl boyunca her ay 914 TL 94 kuruş muhtaç aylığı ödediklerini anlatan Cengiz Keskin, 1078 ilk ve ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 75 TL, 435 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca aylık 300 TL, 15 yabancı uyruklu öğrenciye de 8 ay sürede aylık 600 TL olmak üzere yıl boyunca 7 milyon 598 bin 298 TL yardım verdiklerini kaydetti.

Erzurum'da 1000 yıl önce kurulan vakıfların senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirdiklerini vurgulayan Keskin, "Vakıflar kurulduğu günden beri yardımlar sürüyor. Cumhuriyet dönemi sonrası kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmektedir" dedi.


Erzurum, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:38 Kaynak: DHA

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