Erzurum'da 105 şişe kaçak içki ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir valizdeki 105 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Uzundere ilçesinde yaptıkları uygulamada Artvin'den Erzurum'a gelen bir aracı durdurdu.

İçinde 2 şüpheli şahsın bulunduğu aracın bagaj kısmında arama yapan ekipler, 4 valize saklanan 105 şişe kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Jandarmanın, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yetki ve sorumluluğu çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.