Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 11 Ülke 23 Kentten İzciler Ecdadın İzinden Yürüdü

Erzurum'da 11 Ülke 23 Kentten İzciler Ecdadın İzinden Yürüdü

25 dakika önce

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen etkinliğe yurt içi ve yurt dışından katılan 258 izci, zaman zaman bir metreyi bulan karla kaplı yollarda yürüyüp kamp kurarak Sarıkamış Şehitleri'ni andı.

Erzurum'da 11 Ülke 23 Kentten İzciler Ecdadın İzinden Yürüdü, System.String[]
Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen etkinliğe yurt içi ve yurt dışından katılan 258 izci, zaman zaman bir metreyi bulan karla kaplı yollarda yürüyüp kamp kurarak Sarıkamış Şehitleri'ni andı.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Türkiye'nin 23 ilinden ve Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ile Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden gelen 258 izci, ecdadı anmak için harekatın gerçekleştiği Şenkaya ilçesindeki Gaziler köyünde toplandı.

Bu yıl 14. düzenlenen "Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı" etkinliği çerçevesinde söz konusu köyde gerçekleştirilen anma töreninin ardından izciler, kamp için Allahuekber Dağı'na doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen 104 yıl önce ecdadın donma pahasına yürüdüğü yolu takip eden izciler zaman zaman 1 metre kalınlığındaki karla kaplı patika yolları tek sıra halinde aşarak Kaynakyayla bölgesine ulaştı.

Kara sırt üstü uzanıp tefekkür ettiler

Buradaki Kaynakyayla Şehitliği'ni ziyaret eden izciler, Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasını yaptı.

Daha sonra ise askerlerin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliği'ne geçen izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlandı. İzciler, burada karlara sırt üstü yatıp gözleri kapalı harekat anında askerlerin yaşadığı sıkıntıları hayal ederek, "şehadetin tefekkürü" uygulamasını yaptı.

Ardından yine tek sıra halinde dönüşe geçerek kamp alanına gelen izciler, geceyi sıfırın altında 20 dereceyi bulan hava sıcaklığında çadırlarda geçirerek, kamp programını tamamladı.

"Bu bilincin oluşmasını çok önemsiyoruz"

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, yaptığı açıklamada, kampın 14'üncüsünü 11 ülkeden ve yurt içinden katılan izcilerle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sarıkamış şehitlerini anmak için torunlarının koşarak ziyaretlerine geldiğini ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Bu bilincin oluşmasını çok önemsiyoruz. Şehit dedeleri nasıl koyun koyuna bu dağda yatıyorsa, torunları da binlerce kilometrelik yolları aşıp kardeşliklerini pekiştiriyor, el ele tutuşarak 'dedeciğim ben geldim' diyor. Yan yana yatan şehitler, ziyaretlerine gelen torunlarının kulağına bir şey fısıldıyor, 'her ne şart altında olursanız olun bir ve beraber olun' diyorlar. Biz de şunu ilave ediyoruz, gönlünüzün sınırlarını ülkelerinizin coğrafi sınırları sınırlandırmasın, biz tüm gençlerimizin bu bilinçte olmasını arzu ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:43 Kaynak: AA

Sarıkamış, Türkiye, Güncel
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