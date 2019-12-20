Erzurum'da 112'nin

Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis ekipleri, 78 araç, bir helikopter ve yaklaşık 385 personelle çetin kışta hastaların imdadına yetişmek için hazır kıta bekliyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve sağlık ekipleri, 112 Acil Komuta Merkezi önünde ambulans, paletli ambulans ve snowtracklarla kar üstünde gösteri yaparak kışa hazır olduklarını ortaya koydu. Vatandaşların yardımına "Hızır" gibi yetişen sağlık personellerinin gösterisi, izleyenleri etkiledi.

Bedir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kış için bütün önlemleri alarak hazır beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle güney ilçelerimiz kışın kar yağışının yoğun olduğu, köy ve mezraların kapalı olduğu, ulaşım için oldukça zor yerler. Dolayısıyla buradaki hastaları alabilmek için kar üstü araçlardan faydalanıyoruz. Önceden vatandaşlar bir şekilde kendileri hastanelere geliyorlardı. Kızaklarla taşınıyorlardı ya da getirilemiyorlardı. İnsanlar bir nevi kaderlerine terk edilmişti, ama şu anda öyle bir durumumuz yok. Özellikle 2007'den itibaren şu anda ulaşamadığımız hiçbir köy bulunmamakta. Bu araçlar insanlara bir nevi umut oluyor, onları hayata tutundurmaya aracı oluyor. İşimizin en güzel tarafı insanların gözlerindeki mutluluğu görebilmek. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve bizler bunu gördükçe daha çok çalışıyoruz."

Bedir, 2007'den bugüne kadar kış aylarında 3198 hastayı alarak kentteki hastanelere naklettiklerini söyledi.

Geçen yıl 473 vakayı kar üstü paletli ambulansla, 46 vakayı da ulaşılması mümkün olmayan köylerden snowtrackla aldıklarını anlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Bu hastaların önemli kısmı kadın doğum hastalarıydı ve dolayısıyla aynı anda iki hayat kurtarmış oluyoruz. Konumumuzdan dolayı bir tane de hava ambulansımız var. Bununla havanın müsait olduğu zamanlarda hayat kurtarmış oluyoruz. Hava ambulansımızla sırasını bekleyen böbrek nakli hastasını taşımıştık. Almasaydık belki sırası geçecekti ve çok zor şartlarda ve kötü bir günde o hastamızı taşımış olduk. Verilen hizmet çok kaliteli ve insanımıza verilen değerin ölçüsü. Ayrıca anne oteli uygulamamız aktif bir şekilde devam ediyor."