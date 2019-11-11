Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu
7 saat önce
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.
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