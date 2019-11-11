Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu
Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu

Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu

7 saat önce

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında Erzurum'da, 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Erzurum'da 12 bin fidan toprakla buluşturuldu

Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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