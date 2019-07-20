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Erzurum'da 1200 antrenörün tarih gezisi

1 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ile ataması yapılan bin 200 antrenör, Erzurum'da intibak eğitimine alındı.

Erzurum'da 1200 antrenörün tarih gezisi, System.String[]


GENÇLİK ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından 81 ile ataması yapılan bin 200 antrenör, Erzurum'da intibak eğitimine alındı. 300'er kişilik gruplar halinde eğitim gören antrenörler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Antrenörler, kentte gizemli yol olarak bilinen araçların kendiliğinden hareket ettiği yolu şaşkınlıkla inceledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kampa alınan antrenörler, bilgilerini tazeleyen eğitimlerin ardından Erzurum gezisine çıktı. Avrupa'nın en yüksek atlama kuleleriyle gezilerine başlayan antrenörlere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tesisler hakkında bilgi verdi. Atlama kulelerinin en muhteşem kuleleri olduğunu vurgulayan Taşkesenligil, 5 atlama pisti bulunduğunu söyledi. Antrenörler daha sonra otobüslerle Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden antrenörler ardından 'gizemli yol' olarak bilinen araçların kendiliğinden hareket ettiği 200 metrelik yolu test etti. Otobüslerle yolda deneme sürüşleri yapan antrenörleri gördüklerini cep telefonlarına kaydetti.
Antrenörler daha sonra Osmanlı-Rus harbinde Erzurumlularla Aziziye Tabyası'nda büyük bir kahramanlık gösteren Nene Hatun'un kabrini ziyare etti. Tabyayı gezerek bilgi alan antrenörler, Erzurum'u gezmerkten duydukları mutluluğu dile getirdi.
Bursa Tofaş altyapısından yetiştikten sonra voleybol antrenörü olarak atanan Serkan Acıoğlu, Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Erzurum'un önemini bir kez daha gördüklerini söyledi.
Kırklareli'den geldiğini söyleyen hentbol antrenörü Özgecan Baştürk, Erzurum'un tarihi bir kent olduğunu ifade etti. Baştürk, havası serin, suları soğuk olan Erzurum'u beğendiğini kaydetti. Antrenörler, Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese'yi de gezerek tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yeni atanan bin 200 antrenörün intibak eğitimine alındığını bildirdi. Eğitim semineri sonrası antrenörleri Erzurum'u tanımaları için geziye çıkardıklarını söyleyen Taşkesenligil, amaçlarının kentle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

- Erzurum
Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:07 Kaynak: DHA
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