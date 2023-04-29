13 yaşındaki çocuk, ağabeyini pompalı tüfekle vuran genci 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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13 yaşındaki çocuk, ağabeyini pompalı tüfekle vuran genci 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

29.04.2023 11:25
13 yaşındaki çocuk, ağabeyini pompalı tüfekle vuran genci 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da geçen yıl pompalı tüfek ile ağabeyini bacaklarından vuran 20 yaşındaki genci 7 yerinden bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınırken, yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga'nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından kan davası çıktı. Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga ile tartıştı.

KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç. yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti. M.A.Y.Ç. kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga'nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • serdar erdogmus: Hapse atsanız ne olucak? Zamanında tedbir almamanın bedeli 1 can Cevap Yaz 42 1 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: 13 yaşinda cocuk 7 ayri bıcakla yaralamadan kaydi var,sekizincisi bu. Zamanında bu çocuga insan olmayı ailesi ve suçlari işlediginde devlet ögretseydi bu suç makinası ve potansiyel katil olmazdı. Azmetirmenin olduğu kesin derim. Cevap Yaz 58 5 Yayından Kaldır
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Mazlum Çelik, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuk, ağabeyini pompalı tüfekle vuran genci 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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