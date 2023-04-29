13 yaşındaki çocuk, ağabeyini pompalı tüfekle vuran genci 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından kan davası çıktı. Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga ile tartıştı.

KURTARILAMADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç. yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti. M.A.Y.Ç. kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga'nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.