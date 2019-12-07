Erzurum'da 132 milyonluk yatırımların toplu açılışı yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Pasinler Belediyesinin ilçede yaptığı 132 milyon değerindeki yatırımların toplu açılışı törenle gerçekleşti.

İlçe Otobüs Terminali'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, programda yaptığı konuşmada, Pasinler ilçesinin Türk tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Atalarımızın Türkiye topraklarını canları ve kanlarıyla emanet ettiğini ifade eden Akdağ, "Atalarımız bizim için çatıştı. Bize emanet edilen topraklara kötü gözle bakan ve bölücülük yapanlar var. Allah'ın izniyle AK Parti ve Cumhurbaşkanımız döneminde onların haddinden gelindi ve gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Akdağ, kötü niyetlilerin Türkiye'nin huzurunu kaçıramayacağını dile getirerek, "Geçmişte Pasinler ilçemize roketle bile saldırmışlardı. Dolayısıyla bu konuda hakikaten çok büyük mesafe alındı. Bunun yanı sıra kalkınmaya da devam ediyoruz ve ettireceğiz. Yatırımların yapılmasında birlik ve beraberlik ruhunun çok önemli payı var." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise hizmetleri ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde vatandaşlarla buluşturduklarını belirtti.

Vatandaşlar için büyük emekler sarf ettiklerini anlatan Memiş, şunları aktardı:

"Ben Pasinler ilçesini ayrıca seviyorum. Pasinler Ovası muhteşem bir yer ve ovaya insanı dikseniz ağaç olur. Yarabbim bizlere 2 bin rakımda böylesine verimli topraklar nasip etmiş ve değerlendiriyoruz. Bizim amacımız da kamu kaynağını çarçur etmeden ve doğru kullanarak sizlerin yaşam standartlarını yükseltmektir. Lükse kaçmadan olumlu şekilde harcamak ve harcattırmak en büyük görevimiz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Pasinler'in Türklerin Anadolu'ya ayak bastığı ilk yerleşim yeri olduğunu kaydetti.

AK Parti belediyecilik anlayışıyla gün geçtikte hizmetlerin arasına yenilerini eklediklerini dile getiren Sekmen, "Yol, sosyal tesis, gölet, hayvan pazarları, köprü ve viyadük yapıyoruz. Eskiden yol ve kaldırım yapacak hareket kabiliyeti bile olmayan bir belediyecilikten nerelere geldiğimizi hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yatırımların açılışı yapıldı.