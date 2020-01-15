Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi

6 saat önce

Erzurum'da polis kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında bir aracın yakıt deposunda 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzurum'da 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi, System.String[]

Erzurum'da polis kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında bir aracın yakıt deposunda 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


Erzurum- Erzincan karayolu Aşkale polis kontrol noktasında durdurulan İran plakalı araçta yapılan aramada aracın yakıt deposunda 14 adet pet şişe içerisinde 14 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 İran uyruklu şahıs hakkında tahkikat başlattı. - ERZURUM

Erzurum, Polis, Afyon, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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