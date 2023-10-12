Kızını 24 yerinden bıçakladığını kabul eden baba, mide bulandırıcı diğer suçlamayı reddetti

Erzurum'da 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 yerinden bıçaklayarak yaralayıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan E.S.Ş. (38), toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 YERİNDEN BIÇAKLADI

1 Ekim 2021'de Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre; E.S.Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı. 112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı. Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp, pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

"SİZ DE GÜNAHIMA GİRMEYİN"

Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, son kez hakim karşısına çıktı. E.S.Ş., "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum" dedi.

61 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.