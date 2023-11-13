 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Erzurum\'da 14 yaşındaki sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
13.11.2023 15:57

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Hüseyin P'nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuk sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Mehmet Erdem, Yakutiye, Erzurum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gelecek Partisi'nden istifa eden Nihal Olçok: Erdoğan çağırsın Fizan'a bile giderim
16:12 Ünlü oyuncu Chrissy Teigen'in galada fermuarı patladı
16:01 Emre Kocadağ seçime girmedi! Beşiktaş'ta iki başkan adayı var
15:28 Dergi çekimi için kamera karşısına geçen Beren Saat, pozlarıyla beğeni topladı
15:30 İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum
15:25 Denizli'de Eski Eşi ve Erkek Arkadaşına Kurşun Yağdıran Şahıs İntihar Etti
15:23 Filistin Başbakanı: İsrail'in Gazze'nin güneyinde geçici mülteci kampı kurulması teklifini reddettik
15:15 TFF, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a temelli taşıyor! Bambaşka bir formatta oynanacak
15:10 İsrail'in abluka altına aldığı hastanede bebekler ölümü bekliyor
15:01 İşte ülke ülke erkeklerin emeklilik yaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 16:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement