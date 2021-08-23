140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

Burada sınır dışı etmek için evrakları hazırlanan göçmenler, ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde 14 gün karantinada kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 Pakistanlı düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Erzurum ve çevre illerde yakalanan 140 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere otobüslerle İstanbul 'a gönderildi.

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