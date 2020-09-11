Erzurum'da 15 bin 250 metrekare alana termal tesis kurulacak - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin turizmini çeşitlendirmek için 15 bin 250 metrekare alana "Pasinler Termal Tesisleri"ni inşa edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pasinler ilçesinde yapılacak tesiste, termal havuz, hamam ve sauna, beş yıldızlı otel konforu sağlayan aile odaları, toplantı ve spor salonu, çocuk oyun ile dinlenme alanlarıyla hizmet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesisin kentin turizmine yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti.

Kentin turizm potansiyelini değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Kış turizminde elde ettiğimiz ivmeyi termal turizme de entegre ederek şehrimizin bu özelliğini tanıtım atağıyla Avrupa ölçeğine taşıyacağız. Bay ve bayanlar için ayrı ayrı tasarlanmış iki sosyal mekan olacak. Tesisimiz 4 kat ve 4 bloktan oluşacak. Kapalı otopark, soğuk hava deposu, soğuk ve sıcak su havuzu ile birçok ayrıntıyı düşündük. Proje Erzurum'un incisi olacak. Tesiste kişiye özel sosyal alanlar yer alacak ve geniş kapsamlı organizasyonlara ev sahipliği yapılacak."