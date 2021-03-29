Erzurum'da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı - Son Dakika

Erzurum'da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı

29.03.2021 16:14
Erzurum'da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum'daki öğrenciler için gönderilen 15 bin 620 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Erzurum'daki öğrenciler için gönderilen 15 bin 620 tablet ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Korona virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart 2020 tarihinden sonra alınan önlemler çerçevesinde okullar da 13 Mart 2020'de tatil edilmişti. 21 Mart 2020'de Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimi başlattı. Hem EBA hem de TRT Okul bünyesinde uzaktan eğitim sürecinin devam edeceği açıklandı. Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte ülke çapında EBA'ya erişim imkanı olmayan ve tableti veya bilgisayarı bulunmayan öğrenciler için çözüm arayışına gidildi.

Bu çerçevede ilimizin uzaktan eğitim sürecini etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla okul yönetimlerince belirlenen internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tablet dağıtımı yapıldı.

Bu kapsamda bugüne kadar 17 bin 120 tablet dağıtıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz "Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinden en iyi şekilde yararlanmaları için Müdürlük olarak seferberlik başlattıklarını belirtip Bakanlıktan gelen tabletlerin yanı sıra yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle yapılan Bin 500 tablet bağışının öğrencilere ulaştırıldığını vurguladı. Ümit ediyorum ki tabletler öğrencilerimize ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Erzurum'da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı
Erzurum'da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Erzurum, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 17 bin 120 tablet öğrencilere ulaştırıldı - Son Dakika


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