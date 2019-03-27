Erzurum'da 2 Bin 281 Sandıkta 498 Bin 253 Seçmen Oy Kullanacak

Erzurum
'da 31 Mart seçimlerinde 498 bin 253 seçmen oy kullanacak.
2 bin 281 sandığın kurulacağı Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Erzurumlular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Erzurum'da 498 bin 253 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Erzurum'daki seçmen sayısı 15 bin 492 arttı.
Erzurum'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 362 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 281 sandık kurulacak.
En fazla seçmen Yakutiye
'de
Erzurum'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yakutiye. 114 bin 684 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yakutiye'de 365 sandık kurulacak.
Yakutiye'den sonra ikinci sırada 345 sandık ve 112 bin 337 seçmenle Palandöken
, üçüncü sırada da 164 sandık ve 39 bin 508 seçmenle Aziziye
geliyor.
30 sandıklı en az sandık Uzundere
'de ve 3 bin 609 seçmenle en az seçmen ise Pazaryolu
'nda olacak.
İlçe, ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Aşkale
102 16 bin 285
Aziziye 164 39 bin 508 Çat
59 11 bin 232 Hınıs
116 16 bin 294 Horasan
129 24 bin 351 İspir
122 12 bin 759 Karaçoban
56 13 bin 150 Karayazı
100 17 bin 101 Köprüköy
54 9 bin 684 Narman
58 9 bin 514 Oltu
123 22 bin 329
Olur 47 5 bin 641
Palandöken 345 112 bin 337 Pasinler
95 18 bin 636
Pazaryolu 46 3 bin 609 Şenkaya
92 13 bin 769 Tekman
93 15 bin 094 Tortum
85 15 bin 120
Uzundere 30 7 bin 156
Yakutiye 365 114 bin 684