Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 2 Bin 890 Metrede 10 Metrelik Karla Mücadele

Erzurum'da 2 Bin 890 Metrede 10 Metrelik Karla Mücadele

1 saat önce

ERZURUM Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Palandöken Dağı'ndan geçen Tekman karayolunu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Erzurum'da 2 Bin 890 Metrede 10 Metrelik Karla Mücadele, System.String[]
ERZURUM Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Palandöken Dağı'ndan geçen Tekman karayolunu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 5 aydır kapalı bulunan yolda yaklaşık 10 metreye yüksekliğe ulaşan karı temizlemek için iş makineleriyle günlerdir çalışma yapılıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar sıcak yüzünü gösterirken, Erzurum'da karla mücadele devam ediyor. Erzurum'da ilk kar yağışının başladığı Kasım ayıyla birlikte ulaşıma kapanan Tekman karayolunun Palandöken Dağı bölümünde 5 ay sonra çalışma başlatıldı. 140 kilometre mesafeyi kapsayan eski yola alternatif olarak geçtiğimiz yıllarda açılan ve Palandöken Dağı'ndan geçen 66 kilometrelik yolda ulaşımın yeniden sağlanmasını hedefleyen Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü 122'nci Şube Şefliği ekipleri, 2 bin 890 metre rakımda çalışmalarını sürdürüyor. Kar püskürtme aracının yanısıra greyder, kepçe gibi iş makinelerinin de bulunduğu bölgede ekipleri yer yer 10 metreye ulaşan kar kalınlıkları zorluyor. İş makineleriyle tonlarca karı temizlemeye çalışan ekipler, zirvede zorlu hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

Erzurum'dan kısa sürede Tekman ilçesine ulaşımın sağlanacağı yolda yaklaşık 10 gün sonra araçların geçebileceğini belirten yetkililer, zirve sebebiyle olumsuz hava şartlarının da çalışmaları zorlaştırdığını bildirdi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:32 Kaynak: DHA

Palandöken DAğı, Tekman, Erzurum, Güncel
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