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Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

16.12.2021 15:01

Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldıERZURUM "2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Erzurum Valiliği koordinesinde 14 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

ERZURUM "2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Erzurum Valiliği koordinesinde 14 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.

2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve göç idaresi müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Münir Akkaya Toplantı Salonunda gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Biz göçmenlere ensar gözüyle baktık"

Vali Okay Memiş açılış konuşmasında katılımcılara, "Sizleri, Anadolu'nun zirvesi Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Düzensiz göçün ülkelerin güvenliğini, sosyal ve ekonomik düzenini etkileyen önemli hususlardan biri olduğunun altını çizen Vali Memiş, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş göç dalgasıyla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Vali Memiş yaptığı konuşmada şunları aktardı:

"Dünya devletleri arasında düzensiz göçle mücadeleyi en iyi yapan ülkeyiz. Milletimizin organizasyon yeteneğinden dolayı hemen İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Göç İdaresi Başkanlığı tarafından genel müdürlük ve ilgili birimler oluşturularak mücadeleye başlandı. Biz göçmenlere ensar gözüyle baktık. Doğru bakış açısı da bu aslında. Biz, batı gibi materyalist felsefeyle ülke yönetmiyoruz. Bizler gelen göçmenleri Erzurum'da bulunan göç idaresi merkezimize alıyor, yapılan işlemlerin ardından ülkelerine geri gönderiyoruz."

Vali Okay Memiş'in konuşmasının ardından toplantı, Göç İdaresi Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma tarafından hazırlanan sunumla devam etti.

Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı
Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı
Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı
Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

Erzurum Valiliği, Okay Memiş, Erzurum, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 2. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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