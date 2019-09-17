Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "2. Geleneksel Engelliler Meclisi Aşure Dağıtımı" etkinliği düzenlendi
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Erzurum'da "2. Geleneksel Engelliler Meclisi Aşure Dağıtımı" etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Erzurum'da, 2. Geleneksel Engelliler Meclisi Aşure Dağıtımı programı düzenlendi.

Erzurum'da

Erzurum'da, 2. Geleneksel Engelliler Meclisi Aşure Dağıtımı programı düzenlendi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseyin engelliler meclisince Muharrem ayı dolayısıyla Lalapaşa Camii önünde ve Yakutiye Kent Meydanı'nda çok sayıda vatandaşa aşure dağıtıldı.

Sevgi, dostluk, kardeşlik ve hemşehrilik duygularını pekiştirmek amacıyla konseyin engelliler meclisi üyelerinin evlerinde pişirip hazırladıkları aşureler, geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, konseyin Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, engelliler meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Konseyi, Lalapaşa, Erzurum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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