Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.



Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi 'ateş ve öksürük' şikayetleri üzerine ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Arka kapıdan hastaneye sokulan şahıslar, burada gözlem altına alındı. - ERZURUM