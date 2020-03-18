Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı - Son Dakika
Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı
6 saat önce
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi 'ateş ve öksürük' şikayetleri üzerine ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Arka kapıdan hastaneye sokulan şahıslar, burada gözlem altına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:46 Kaynak: İHA
Son Dakika Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi