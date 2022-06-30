2 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı

Erzurum'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kenan Sari ile Mustafa Yiğit Çelik, öğrencilere planlı ve düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarında eğitim gören Sari ve Çelik, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Okulun çok amaçlı salonunda basın toplantısı düzenleyen Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, Vakıf Okullarının, 2003'te başlayan eğitim serüvenini, her yıl bir önceki yılın üzerine yenilik ve atılımlar ekleyerek devam ettirdiğini söyledi.

Gücünü Atatürk Üniversitesinden alan Vakıf Okullarının il ve ülke çapında başarılı, üreten ve saygın karakterler yetiştirmek için çalıştığını anlatan Karagülle, "Biz başarının tesadüf olmadığını, ekip işi olduğunu disiplinden geçtiğini ve bir bütüne ait olduğunu bilen kurumuz. Bizlere desteklerini esirgemeyen, her zaman yolumuza ışık olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederim." dedi.

Karagülle, 2022 LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği kürsüsüne beraber çıkan Sari ve Çelik'i tebrik ederek, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

"Başarımı düzenli ve planlı çalışmaya borçluyum"

Öğrencilerden Sari de başarısında okul ve öğretmenlerinin büyük emek ve katkısının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başarımı düzenli ve planlı çalışmaya borçluyum. Eğer düzenli çalışmazsanız bir yerden sonra bilgiler aklınızdan uçacaktır. Öğretmenlerim derslerimle çok ilgilendi. Olay sadece dersle bitmedi, anlamadığım sorular ve konularda hep yardımcı oldular. Annem ve babam sürekli beni motive etti, öğretmenlerim ve müdürlerimiz hep yanımdaydı. Hepsine teşekkür ederim."

"Başarımın yüzde 1'i belki benim, geri kalanı öğretmenlerim ve annemindir"

Çelik ise başarısından dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerine, anne ve babasına hep yanında oldukları için teşekkür eden Çelik, "Okulda uygulanan eğitim programının çok büyük katkısı oldu. Başarımın yüzde 1'i belki benim, geri kalanı öğretmenlerim ve annemindir. Hatta annem bu süreçte benden daha fazla çalıştı." dedi.

Çelik, LGS'ye gireceklere sürekli aynı konulara çalışmamaları, çok sayıda soru çözmeleri, düzenli ve planlı çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Karagülle, öğretmenler, okul idarecileri ve velilerin katıldığı toplantıda öğrencilere hediye verdi.