Minik Tuğçe'den kazada yaralanan babasına serzeniş: Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma - Son Dakika
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Minik Tuğçe'den kazada yaralanan babasına serzeniş: Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma

07.08.2022 10:29

Erzurum'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan 8 yaşındaki Tuğçe, kazada ayağından yaralanan babası Faruk Önder'e, "Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diyerek çağrı yaptı. Yaralıların sağlık durumlarınınsa iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da Hasan Çiçek'in (71) kullandığı, Rize istikametinden Erzurum'a giden otomobil, karşı yönden gelen Faruk Önder (43) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Çiçek'in kullandığı araçtaki Muzaffer Çağıl (85), yaşamını yitirdi. Yaralanan Hasan Çiçek sürücü koltuğunda, diğer otomobilin şoförü Faruk Önder ile eşi Songül Önder (42), çocukları Tuğçe Önder ve Atahan Önder (2), araçlarının yanında ambulansın gelmesini bekledi.

"BABA BİR DAHA ARABA KULLANMA"

Kazada sağ ayağından hafif yaralanan baba Faruk Önder eşi ve çocuklarının yanına geldi. Annesinin yanında yol kenarına oturan ve kazada büyük bir korku yaşayan Tuğçe Önder babasına, " Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi. Baba Önder de kızına "Tamam" dedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza yerine gelen ambulansla Hasan Çiçek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Önder ailesi de tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik Tuğçe'den kazada yaralanan babasına serzeniş: Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma - Son Dakika

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