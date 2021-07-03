Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti'nde düzenlenen festival, 2 gün sürecek.

Organizasyon kapsamında, su sporlarından göl kanosu, göl raftingi, jet ski yarışları ve flyboardun yanı sıra çadırlı kamp, açık alanda sinema keyfi, bisiklet turu, dağ yürüyüşü, atlı safari, atlı okçuluk, futbol müsabakası gibi aktiviteler düzenleniyor.

Türkiye Su Jeti Spor Kulübü bünyesindeki "Show Marine Performance" ekibinin 6 farklı kategoriden 28 sporcusunun da yer aldığı organizasyona ücretsiz katılan vatandaşlar, aileleriyle eğlenceli vakit geçiriyor.

Ejder AŞ Genel Müdürü Abdulselim Bağrıyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilkini "Palandöken'den Uzundere'ye" konseptiyle Tortum Gölü'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalde sadece su sporlarının bulunmadığını anlatan Bağrıyanık, "Pandemi koşullarına uygun olarak insanların güzel vakit geçireceği, adrenalin dolu çeşitli etkinliklerimiz var." dedi.

Bağrıyanık, organizasyonla bölgede su sporlarının tanıtımını yapmayı amaçladıklarını, eylülde de benzer bir etkinliği Tortum Gölü'nde düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Bölgede su sporları alanında sporcular yetiştirilmesini istediklerini belirten Bağrıyanık, "Bir sonraki organizasyon öncesinde şehrimizden 15 civarında genci su sporları üzerine eğitime alacağız. Bunun sonucunda su sporları üzerinde kulüp oluşturma çabamız var." diye konuştu.