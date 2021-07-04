Üye Girişi
Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" sona erdi - Son Dakika

Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" sona erdi

04.07.2021 20:53
Erzurum'da

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" tamamlandı.

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti'nde 2 gün önce başlayan festival eğlenceli anlara sahne oldu.

Su sporlarından göl kanosu, göl raftingi, jet ski yarışları ve flyboardun yanı sıra çadırlı kamp, açık alanda sinema keyfi, bisiklet turu, dağ yürüyüşü, atlı safari, atlı okçuluk, futbol müsabakası gibi aktivitelerin düzenlendiği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye Su Jeti Spor Kulübü bünyesindeki "Show Marine Performance" ekibinin 6 farklı kategoride 28 sporcusuyla yer aldığı organizasyonda sporcuların mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sosyal medyadan belirlenen 6 kişi ise "korkusuzlar" etabında jet ski'ye bindirilerek nabız testleri yapıldı, en az heyecanlanan kişiye hediyeler verildi.

Daha sonra yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

"Erzurum'u doğa ve su sporları merkezi haline getireceğiz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, AA muhabirine, iki yıldır düzenlenen etkinliğin bu sene festivale dönüştüğünü söyledi.

Kış turizmi yönüyle Erzurum'un dünyaca bilindiğini vurgulayan Altundağ, "Şehrimizi hep kış turizmi alanında tanıtmak yetmiyor. Su sporlarında da artık Erzurum olarak 'biz de varız' demek için bu ekinliği yaptık. Ciddi anlamda katılımcılar oldu. Yaklaşık 70 kentten ziyaretçilerimiz geldi. Onlar da keyifli zamanlar geçirdi. Erzurum'u doğa ve su sporları merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Festival, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu 20:46 Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu 20:32 Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi 20:09 Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız 19:44 Vitor Pereira'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj: Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı 17:26 Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı 17:03 Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı         
20:48
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı         
20:12
Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı         
19:54
İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı İstanbul Havalimanı'nda bomba alarmı! Vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı         
19:20
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü         
18:39
Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı         
17:51
Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var         
17:13
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı         
16:05
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 21:11:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement