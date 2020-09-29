Son dakika haber: 2 tırın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Son dakika gündem haberine göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir tırın, park halindeki başka bir tıra çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir tırın, park halindeki başka bir tıra çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ardahan- Göle istikametine giden İbrahim Aktürk yönetimindeki 25 ABG 077 plakalı tır, Şenkaya ilçesinin Akşar Mahallesi'nde park halindeki 25 ABG 281 plakalı tıra çarptı.
Sürücü Aktürk'ün hafif yaralandığı kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
İki tırın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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