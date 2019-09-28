Erzurum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçede uygulama yaptığı sırada 53 HD 824 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Aracın sürücüsü "Dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Aşıtlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrilen araçta bulunan ve arazide saklanmaya çalışan 20 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.