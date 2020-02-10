Erzurum'da 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Erzurum'da 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum'da 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.


Açıklamada Oltu, İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.


Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı açıklandı.

Palandöken, Karaçoban, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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