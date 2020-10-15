Erzurum'da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu - Son Dakika

Erzurum'da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu

15.10.2020 00:57
Erzurum'da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu, System.String[]

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 20 milyon metreküp Bej mermer ve doğada nadir olarak görülen 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 20 milyon metreküp Bej mermer ve doğada nadir olarak görülen 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde büyük miktarda bej ve mavi mermer rezervi bulundu. Erzurum'da yaşayan Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Pasinlerde Tarihsel bölgeleri araştırırken gezdiği dağlık alanda maden rezervi keşfetti. Dağlık alanın mermer yatağı olduğunu anlayan Türk, bir firmaya haber verdi. Firmanın yaptığı araştırmalar sonucu mermer yatağında 20 milyon metreküp bej mermer ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi olduğu ortaya çıktı. Firma Erzurum'un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapma kararı verdi. Ayrıca mavi mermerin doğada en nadir bulunan mermer çeşitlerinden biri olduğu da biliniyor.

"20 milyon metreküp bej mermer ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulduk"

20 milyon metreküp bej mermer ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulduklarını belirten Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk, "Erzurum'un Pasinler İlçesinde yapmış olduğumuz mermer araştırmalarında yüksek kalitede mermer yatakları tespit ettik. Yaklaşık 20 gündür burada sondaj çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar esnasında çok güzel sonuçlar aldık. Şu an bulunduğumuz sahada yaklaşık 100 hektarlık arazi içerisinde yaptığımız sondaj çalışmalarında 20 milyon metreküp bej mermer ve tesadüfen 5 milyon metreküpe yakında mavi mermer rezervi bulduk. Erzurum ve Pasinlere hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Yaptıkları çalışmanın ise Erzurum'da bir ilk olacağını söyleyen Türk, "Bu mermerler daha çok iç mekanlarda, zemin kaplamalarda ve yüzeylerde kullanılan ayrıca dünyanın her tarafında kullanılan mermerlerdir. Yatırım amaçlı ve geniş kapsamlı olması açısından Erzurum'da yaptığımız çalışma bir ilk olacak. Burdur, Afyon ve Marmara bölgesinde mermer ocakları var. Dünyadaki mermer ihtiyacının yüzde 50'si Türkiye'den karşılanıyor. Bölgemizde yapmış olduğumuz çalışmalar bu açıdan ilk olacak" diye konuştu.

"Mavi mermer dünyada sadece Erzurum'da bulundu"

Dünyada en nadir bulunan mermerlerden biri olan mavi mermeri kendi mermer sahalarında bulduklarını da kaydeden Oğuzhan Türk, "Mavi mermer dünyada en nadir olan mermer türlerinden biridir. Dünyada ilk olarak Erzurum'un Narman ilçesinde bulundu. Mavi mermeri ikinci olarak Pasinlerde kendi mermer sahamızda biz bulduk. 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit etmiş durumdayız. Dünyada ilk olarak Narman'da bulunan mavi mermer ikinci olarak yine Erzurum'da bulundu. Ayrıca Erzurum il sınırları içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalarda 30 civarında farklı renkte ve tonda mermer tespitlerimiz var. Şu anda bizim mermer sahamızdan ayrı Emperador ve Vişne mermer türü olan bir saha keşfettik. Onların fizibilite çalışmalarını da yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Erzurum'un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapacağız"

Erzurum'un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapacaklarını belirten firmanın Genel Müdürü Adem Efe, "Bu saha içerisinde Oğuzhan hocamızın sayesinde mermer rezervleri bulduk. 15 günlük sondaj çalışmalarımız sonucunda sahanın fizibilite raporlarını hazırladıktan sonra yaklaşık 20 milyon metreküp bej mermer bulduk. Bunun yanında 5 milyon metreküplükte mavi mermer rezervi tespit ettik. Önümüzdeki süreçlerde yatırımlarımızı yapacağız. Erzurum'un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapacağız. İlk etapta 70'e yakın personel istihdamı yapacağız. Hem ilimiz hem de ilçemiz için bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"40-50 yıl burada mermer çıkarma işlemi yapacağız"

Mavi mermerin dünyada sadece Erzurum'da çıkarıldığını ifade eden Adem Efe, "Çıkan mermerlerin yapılan araştırmalar sonucunda birinci kalite mermer ve sağlam yapı olduğu ortaya çıktı. Mavi mermer dünyada sadece Erzurum'da çıkartılıyor. Sadece Narman'daki farklı bir saha çalışmasında çıkartılıyordu. İkinci olarak kendi sahamızda da ortaya çıktı umarım Erzurum için güzel sonuçlar ortaya çıkar. Seneye kadar şantiye kurulumumuzu aktifleştirmeyi düşünüyoruz. Hemen ardından fabrika kurulumumuzu yapacağız. Ortaya çıkan rezerve baktığımızda 40-50 yıl burada mermer çıkarma işlemi yapacağız. Diğer sahalarımızı aktifleştirdiğimiz zaman 70 kişilik personel sayımız 200-300'e kadar çıkacak" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu - Son Dakika

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