Erzurum'da 20 milyon liraya yapılacak 5 yeni okulun ikisinin temeli atıldı - Son Dakika

Erzurum'un Tekman, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yapılması planlanan 5 ilk ve ortaokuldan ikisi için temel atma töreni düzenlendi.

Yaklaşık 20 milyon 598 bin lirayı bulan 5 okuldan ilk ikisinin yapılacağı Hınıs ve Karaçoban'da düzenlenen törenlerde ilk harç dualar eşliğinde atıldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, törende, son 20 yılda önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Altınok, AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin başında ise eğitim yatırımları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri döneminde 650 bin öğretmen ataması yaptık. 30 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdik. 15 bin öğretmeni de yakın bir zamanda daha atayacağız. Bunu da çocuklarımız daha iyi şartlarda, daha az sayıdaki sınıflarda öğretmenlerle buluşsun eğitimlerini alsınlar diye yaptık. Bizi geleceğe taşıyacak olanlar çocuklarımızdır. Bizi gelecekte daha iyi noktalara taşıyacak olan çocuklarımıza daha iyi eğitim imkanı verebilmenin gayretini yıllarca yaptık ve yapıyoruz."

Erzurum Valisi Okay Memiş de kentin eğitim alanında çok iyi bir seviyeye ulaştığını aktardı.

Elde edilen başarıda fedakar öğretmenlerin katkısının olduğunun altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"150 bin öğrencisi, 11 bin öğretmeniyle eğitim öğretime 2 yıllık bir aradan sonra artık yüz yüze başladık. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir hizmetin temelini atıyoruz. Bu anlamda en büyük teşekkürü öğretmen arkadaşlarımıza yapmak istiyorum. Bir düşünür diyor ki, 'İnsanın hayatında karşına çıkabilecek en büyük şans, iyi bir öğretmene denk gelmektir.' Özellikle zor bölgelerde öğretmenlik yapan, öğretmen kardeşlerimizle her zaman gurur duyuyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kentin eğitimini 2-3 yılda bizler kaymakam arkadaşlarımız ve fedakar öğretmenlerimizle zirveye taşıdık. O yüzden biz eğitim camiamızın kıymetini bilmemiz gerekir."

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise kentte devam eden eğitim yatırımları hakkında bilgiler vererek, temeli atılan iki okulun maliyetinin 8 milyon 322 bin 640 lira olduğunu ifade etti.

Öte yandan temel atma törenlerine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.