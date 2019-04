Erzurum da 2019 Yılı 2. Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Erzurum ile ilgili yatırım ve hizmetleri masaya yatıran Vali Okay Memiş , inşaat sezonunun başladığına dikkati çekti. Yatırımcı daire müdürlerine "devam eden projelerinizi hemen hayata geçirin" talimatını verdi.İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum amirlerinin katıldığı 2019 Yılı İkinci Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Okay Memiş, "Yılda dört kere yapılan il koordinasyon toplantısını ikincisini yapıyoruz. Tabi ki inşaat sezonuna giriyoruz. Nisan ayının 15'i itibariyle inşaat mevsiminin başladı ve yapacağımız bir takım yatırımlar var." dedi.SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIMIZI KUTLUYORUM31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkanı seçilenleri kutlayan Vali Memiş şöyle devam etti:"Bildiğiniz üzere bir genel seçimi geride bıraktık. Ben sözlerime başlamadan önce seçimlerde görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçe kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesinin, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün, AFAD İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine, İlçe Belediye başkanlarımıza ve seçimlerde görev alan bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli bir süreci hep beraber geride bıraktık. Erzurum malumunuz olduğu üzere 20 ilçesi ve neredeyse 2000'e yakın yerleşim yeri ile coğrafi olarak ta Türkiye 'nin üçüncü büyük vilayeti olmakla beraber, Dünyadaki 50 ülkeden daha büyük bir alana hizmet vermekteyiz. Dolayısıyla Allah'a şükürler olsun herhangi bir sorun yaşamadan seçimi hep beraber sorunsuzca geride bıraktık. Seçilen Belediye Başkanı arkadaşlarımızı yeniden kutluyorum.Belediye Başkanlığının önemli bir görev olduğunu düşünüyorum. Sandıktan çıkan Muhtarlar ile Belediye Başkanlarının her ne kadar herhangi bir siyasi partiden aday olup kazanmakla beraber herkesi kucaklayacak bir hizmet anlayışıyla belediyeciliğin yapılması halinde daha kalıcı başarılar ve daha çok daha icraatlar yapılacağını ifade etmek istiyorum.27 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Bir yerleşim yerinin seçilmiş kişisi, muhtar olsun belediye başkanı olsun, eğer herkesi kucaklayan herkese eşit mesafede duran bir yapıda olursa hem çok başarılı oluyor, hem çok uzun soluklu görev alıyorlar hem de bizim işimizi kolaylaştırıyorlar.Bizim gibi mülkiye amirlerinin kaymakamların bu tür belediye başkanlarıyla çalışmaları bir şanstır.Belediye başkanlığının okulu yok. Yerel yönetimlerle alakalı bir akademisyen bile belediyeciliği pek fazla bilemez. İyi bir mühendis olabilirsiniz, İyi bir mimar da olabilirsiniz, iyi bir kamu yöneticisi de olabilirsiniz. Ama bütün bunlar tek başınıza iyi bir belediye başkanı olacağınız anlamına gelmez. Sizleri ilgilendirmeyen mevzuat yok gibidir. Vatandaşa doğumdan ölüme kadar, mezarlık mizanpajlarından tutunda, Personel Mevzuatı, İmar Mevzuatı, İhale Mevzuatı ve Alt Yapı Hizmetlerinin hepsi belediyeciliği çok yakından ilgilendiriyor. Kamu kaynağını kullanan arkadaşların bir şekilde buna iyi odaklanmış olmalarını diliyorum. ve hepsine başarılar diliyorum. Biz merkezi idari temsilcileri olarak yanınızda olduğumuzu da ayrıca ifade etmek isterim." diye konuştu. - ERZURUM