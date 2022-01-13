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Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti - Son Dakika

Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti

13.01.2022 20:48

Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti Erzurum Emniyeti 2021 yılı faaliyet raporu açıklandı.

Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti

ERZURUM - Erzurum Emniyeti 2021 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre 2021 yılında Erzurum'da toplam 13 bin 313 olay gerçekleşirken toplam 14 bin 884 şüpheli yakalandı ve bunların bin 375 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer Emniyet Binasında gazetecilerle bir araya geldi. Tuncer toplantıda 2021 faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre Erzurum'da 2021 yılında toplam 13 bin 313 olay gerçekleşirken bu olayların 12 bin 494'ünü asayiş, 297'isi Narkotik, 246'ısı KOM, 146'ısı göçmen kaçakçılığı ve 130'u ise TEM olayları oldu. Olaylarda topla 14 bin 884 kişi yakalanırken bunların bin 375'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda toplam 297 olay meydana gelirken toplam 126 şahıs tutuklandı. Yapılan yakalamalarda yıl toplamında 167 kilogram Metamfetamin, 81 kilogram Eroin, 5.5 kilogram Afyon Sakızı, 2.5 kilogram Bonzai, 49 bin 368 adet uyuşturucu hap ve 34 kilogram Esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, bazı suçlarda artış bazı suçlarda ise ciddi düşüşler yaşandığını ifade ederek, " Bir takım suçlarda düşüş var. Bazı suçlarda ise kısmi artış var. Evden hırsızlıklarda çok küçük artışlar yaşadık. Bu çok önemli bir rakam değil. Sayı 127'den 137'e yükseldi. Kasten öldürme olayı 2020 yılında 12'iken bu yıl sadece 2 tane var. Bu sevindirici bir durum diyebiliriz. Narkotik suçlarda değerli yakalamalarımız oldu. 2021 yılının sonunda 160 kilogram Metamfetamin yakaladık. Bir seferde yakalamada Türkiye üçüncüsü olduk. Bu maddelerin kullanıldığı metruk binalarda biz tespit çalışmalarımızı tamamladık. Yıkımı belediye ekipleri yapacak. Organize suçlar anlamında önemli 2-3 operasyon yaptık. Abdi çetesini yakaladık. Yılın sonunda içkili bir mekana çökmeye çalışan bir grubu yakaladık ve tutuklattık" açıklamalarında bulundu.

Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti
Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti
Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti

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Levent Tuncer, Narkotik, Erzurum, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti - Son Dakika
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