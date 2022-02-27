ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ - AKTUEL - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Erzurum Teşkilatı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İbrahim Erkan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Soylu, bir partilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisi üzerine Soylu "O büyükelçilere mektup yazar, Türkiye'yi şikayet eder. Şehit ailelerine hakaret edenlere sahip çıkar. Son yaptığı bir numara daha var; 28 Şubat ittifakı oluşturur. Gözümüze batıra batıra da 28 Şubat günü bir araya gelirler. 6'nız değil, 60'ınız değil, 600'ünüz değil, 6 bininiz bir araya gelse, adamlarınızı son gönderdiğiniz büyükelçileri de peşinize taksanız, onların bütün onaylarını da alsanız; 6 bin değil, 60 binle beraber gelseniz; 28 Şubat'ın, bu insanların mağduriyeti sizi çarpar. 28 Şubat'ta, bu milletin masumiyeti ve mağduriyeti sizi çarpar. Onun için bu kadar güçlü bir kadro Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu iradeyle, hep birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023 yılında bunları sandıkta çökertmeye hazır mıyız?" dedi.

'BATI VE AMERİKA LAF EBELİĞİ YAPIYOR'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatını da değerlendiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bir süredir bu meselenin geldiği belli. Batı ve Amerika laf ebeliğinin dışında herhangi bir şey ortaya koymamıştır. Tam tersi tahrik ederek, ortalığı karıştırarak, oradaki insanların çektiği sıkıntıyı, zorluğu ve zulüm ile karşı karşıya kalmasını bir vesile odun taşımıştır. Ne oldu? Mesele Türkiye olduğu zaman birçok şey üretiyor, mangalda kül bırakmıyordunuz. Ne oldu? Demokrasi ve hukuka bu kadar sadık olan Türkiye'ye yapmadığınız kalmadı. Biz Türkiye olarak bu işin baştan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hem de samimiyetle yerine getiriyoruz. Acaba 3-5 kuruşumuz gider mi, ekonomi ne olur diye Avrupa ülkeleri gibi hesap yapmıyoruz, Amerika gibi başka türlü hesaplar içinde bulunmuyoruz. Hani çok güçlüydünüz, çok kuvvetliydiniz? Hani sizin ağzınızdan çıkan söz ile herkes geri adım atardı, ne oldu? Çünkü foyanız ortaya çıktı. Afganistan'da milyonlarca insanı yokluğa, ölüme mahkum ettiniz. Oraları afyon tarlası haline getirip, dünyayı zehirlemeyi kendinize politika haline getirdiniz" diye konuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun cep telefonu aracılığıyla salonu dolduran partililere seslenerek 2023 seçimlerinde destek istedi.

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ERZURUM- DHA