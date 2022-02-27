ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ - AKTUEL - Son Dakika
Üye Girişi

ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ - AKTUEL

27.02.2022 17:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Erzurum Teşkilatı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Erzurum Teşkilatı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İbrahim Erkan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Soylu, bir partilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisi üzerine Soylu "O büyükelçilere mektup yazar, Türkiye'yi şikayet eder. Şehit ailelerine hakaret edenlere sahip çıkar. Son yaptığı bir numara daha var; 28 Şubat ittifakı oluşturur. Gözümüze batıra batıra da 28 Şubat günü bir araya gelirler. 6'nız değil, 60'ınız değil, 600'ünüz değil, 6 bininiz bir araya gelse, adamlarınızı son gönderdiğiniz büyükelçileri de peşinize taksanız, onların bütün onaylarını da alsanız; 6 bin değil, 60 binle beraber gelseniz; 28 Şubat'ın, bu insanların mağduriyeti sizi çarpar. 28 Şubat'ta, bu milletin masumiyeti ve mağduriyeti sizi çarpar. Onun için bu kadar güçlü bir kadro Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu iradeyle, hep birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 2023 yılında bunları sandıkta çökertmeye hazır mıyız?" dedi.

'BATI VE AMERİKA LAF EBELİĞİ YAPIYOR'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatını da değerlendiren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bir süredir bu meselenin geldiği belli. Batı ve Amerika laf ebeliğinin dışında herhangi bir şey ortaya koymamıştır. Tam tersi tahrik ederek, ortalığı karıştırarak, oradaki insanların çektiği sıkıntıyı, zorluğu ve zulüm ile karşı karşıya kalmasını bir vesile odun taşımıştır. Ne oldu? Mesele Türkiye olduğu zaman birçok şey üretiyor, mangalda kül bırakmıyordunuz. Ne oldu? Demokrasi ve hukuka bu kadar sadık olan Türkiye'ye yapmadığınız kalmadı. Biz Türkiye olarak bu işin baştan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Hem de samimiyetle yerine getiriyoruz. Acaba 3-5 kuruşumuz gider mi, ekonomi ne olur diye Avrupa ülkeleri gibi hesap yapmıyoruz, Amerika gibi başka türlü hesaplar içinde bulunmuyoruz. Hani çok güçlüydünüz, çok kuvvetliydiniz? Hani sizin ağzınızdan çıkan söz ile herkes geri adım atardı, ne oldu? Çünkü foyanız ortaya çıktı. Afganistan'da milyonlarca insanı yokluğa, ölüme mahkum ettiniz. Oraları afyon tarlası haline getirip, dünyayı zehirlemeyi kendinize politika haline getirdiniz" diye konuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun cep telefonu aracılığıyla salonu dolduran partililere seslenerek 2023 seçimlerinde destek istedi.

AKTUEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ERZURUM- DHA

YORUMLAR
500
Şahinbey'de 28 Şubat ve darbeler konuşuldu Şahinbey'de 28 Şubat ve darbeler konuşuldu 28 Şubat mağduru olan Türkiye'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Fethiye Atlı o süreci anlattı 28 Şubat mağduru olan Türkiye'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Fethiye Atlı o süreci anlattı

Süleyman Soylu, 28 Şubat, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ - AKTUEL - Son Dakika


Son Dakika
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:59:20. #1.11#
SON DAKİKA: ERZURUM'DA 2022 KIŞ TATBİKATI; BAKAN SOYLU DA İZLEDİ - AKTUEL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement