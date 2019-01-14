Erzurum'da 220 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Erzurum'da 220 kilo eroin ele geçirildiERZURUM - Erzurum'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda 220 kilo eroin ele geçirildi.
Erzurum
'da 220 kilo eroin ele geçirildi
ERZURUM - Erzurum'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda 220 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 19. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan
karayolu Aşkale
uygulama noktasında şüpheli görülen bir tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisi eşya dolu tırın kapalı dorsesinde yapılan aramada 220 kilo eroin ele geçirildi.
Tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:01 Kaynak: İHA
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