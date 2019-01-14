Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 220 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzurum'da 220 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Erzurum'da 220 kilo eroin ele geçirildiERZURUM - Erzurum'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda 220 kilo eroin ele geçirildi.

Erzurum'da 220 kilo eroin ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum'da polis uygulama noktasında durdurulan bir tırda 220 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 19. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında şüpheli görülen bir tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisi eşya dolu tırın kapalı dorsesinde yapılan aramada 220 kilo eroin ele geçirildi.
Tırda bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Polis, Erzurum, 3. Sayfa
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